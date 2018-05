Uniti per la vita, serata empolese di beneficenza per Agata Smeralda

Uniti per la vita questo è il titolo della serata solidale che si terrà lunedi 14 maggio dalle 18:30 alle 22:30 presso i locali della nota cioccolateria Le Gateau in Via Roma a Empoli, l’evento organizzato e fortemente voluto dai proprietari Gianna ed Antonio Calosi in collaborazione con Stefano Calatroni , titolare della Calatroni vini, nota azienda vinicola dell’Oltrepò pavese, oltre ad essere un momento conviviale con la degustazione dei vini della rinomata casa vinicola in abbinamento a stuzzicanti assaggi dolci e salati preparati con cura da Gianna e Antonio, sarà un occasione per aiutare il popolo siriano, con particolare attenzione ai bambini che in questa guerra senza tregua, dove il mondo rimane in silenzio , sono la parte più vulnerabile della popolazione.

Le donazioni raccolte durante l’evento saranno devolute a sostegno dei bambini siriani attraverso l’associazione fiorentina Progetto Agata Smeralda Onlus.

Il Progetto Agata Smeralda, associazione fiorentina che svolge il suo operato da più di venticinque anni con adozioni a distanza in varie parti del mondo, non rimane inerte davanti ad altri strazianti “scenari umani” e di recente la maggiore attenzione si è focalizzata sulle due emergenze umanitarie più drammatiche: il terremoto del Centro Italia e la guerra in Siria.

L’associazione, grazie ai suoi sostenitori ha già raccolto e donato al presidente della Caritas Siriana Mons.Antoine Audo Sj. € 101mila il quale si adopera per garantire l’incolumità fisica di bambini, donne e anziani, assicurare l’assistenza sanitaria e ricercare soluzioni durevoli per le persone che hanno perso tutto.

Per ulteriori informazioni sui progetti sostenuti dall’associazione visita il sito: www.agatasmeralda.org

Fonte: Agata Smeralda

Tutte le notizie di Empoli