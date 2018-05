Viaggio della Memoria, rientra la comitiva cerretese

Si è concluso nei giorni scorsi il Viaggio della Memoria, organizzato dall’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e dalla Sezione di Empoli dell’Aned, con l’intento di avviare un percorso di conoscenza e riflessione visitando i campi di sterminio in terra austriaca. Ogni Comune è stato rappresentato da un Amministratore con il proprio gonfalone e da alunni delle scuole medie o superiori accompagnati dalle insegnanti, per un totale di 168 persone.

Della comitiva faceva parte anche una delegazione di Cerreto Guidi composta dall’assessore Paolo Feri, da Duilio Cordelli, familiare di una delle vittime e da Agnese Zocca, Giada Chiassi, Lucrezia Morelli e Kleidi Gjini, alunni della scuola media di Cerreto Guidi accompagnati dalla Prof. Francesca Borsellini.

Si è trattato di un viaggio molto intenso che ha toccato il Castello di Hartheim, il campo di Mauthausen, Ebensee, Gusen e la Risiera di San Sabba. La delegazione di Cerreto Guidi ha avuto modo di soffermarsi anche alla lapide al monumento italiano a Mauthausen e a Ebensee che ricorda i caduti di Cerreto Guidi.

“E’stata - commenta l’assessore Paolo Feri - un’iniziativa importante e assai meritevole, utile per dare ai nostri ragazzi coscienza e consapevolezza di ciò che furono quei tragici anni. L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha fortemente sollecitato la presenza dei ragazzi al viaggio nella convinzione di come queste esperienze siano fondamentali per fornire alle nuove generazioni elementi di conoscenza e di riflessione tali da formare in loro la “cultura” della verità”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

