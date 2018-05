Vuole evitare le sanzioni, fugge dalla polizia municipale: multa salata per un centauro

Proseguono i controlli della Polizia Municipale in materia di sicurezza stradale e non solo. Ieri gli agenti del Reparto di Rifredi sono intervenuti su un caso di questua molesta e hanno controllato e multato diversi conducenti di veicoli per violazioni del Codice della Strada. Tra questi un motociclista che ha tentato la fuga per evitare le sanzioni e uno scooterista fermato mentre trasportava un bambino senza casco.

Per quanto riguarda la questua molesta, l’intervento degli agenti è avvenuto in viale Gori. È stato multato un 42enne romeno perché mendicava assillando i passanti (verbale da 160 euro): gli agenti lo hanno anche allontanato e diffidato dal proseguire con la sua attività. Nei pressi c’erano altri tre mendicanti che si sono dati alla fuga alla vista della pattuglia.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno interessato varie zone del quartiere. I casi più eclatanti di violazioni, che si sono tradotte in numerose multe, sono quelli che hanno visto protagonisti un motociclista e uno scooterista. Il primo, un 40enne, alla guida di un motociclo di grossa cilindrata è stato notato transitare in via Baracca con un'andatura pericolosa. Da un controllo immediato, la moto è risultata priva di assicurazione da settembre 2015. La pattuglia ha cercato di avvicinarsi al motociclo ma il conducente si è accorto dell’attenzione della Polizia Municipale nei sui confronti ed ha accelerato tentando di scappare. La fuga è durata poco: gli agenti lo hanno infatti raggiunto e fermato. Da ulteriori accertamenti è emerso che il centauro aveva la patente scaduta da febbraio e che la moto era anche senza revisione da febbraio 2014. Il mezzo è stato sequestrato e per il motociclista sono scattate sanzioni per oltre 1.300 euro (mancanza di revisione e assicurazione e guida con patente scaduta, che gli è stata ritirata).

È stato fermato invece in via di Novoli un 34enne serbo residente a Firenze alla guida di un ciclomotore. Gli agenti hanno infatti notato che trasportava un bambino di 7 anni senza casco. Ma i guai per l’uomo non sono finiti qui: è risultato infatti che il mezzo non era mai stato assicurato. Il ciclomotore è stato quindi sequestrato e il conducente multato con un verbale da 849 euro. A questa sanzioni si sono aggiunti i verbali da 81 euro per il trasposto di un minorenne senza casco (anche il taglio di 5 punti-patente e il fermo per 60 giorni per il mezzo) e da 169 euro per mancata revisione. I due mezzi sono stati portati in depositeria.

In via di Caciolle gli agenti hanno colto in flagrante un automobilista di 59 anni che guidava usando il cellulare: per lui è scattata una multa da 161 euro con il taglio di 5 punti-patente. Stessa sanzione ma il doppio di punti decurtati per un altro automobilista di 21 anni, beccato in via Cesalpino, perché neopatentato. Due i veicoli risultati senza revisione con multa da 169 euro e annotazione sulla carta di circolazione: un ciclomotore scoperto in via Pratese con alla guida un 50enne cingalese e un autocarro fermato in largo Brambilla e condotto da 55enne di Campi Bisenzio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze