Arriva la nuova carta d'identità elettronica a Lastra a Signa

Da lunedì 14 maggio presso lo Sportello Unico del Comune di Lastra a Signa sarà possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità in formato elettronico.

La nuova carta di identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito e oltre ad identificare la persona può essere utilizzata anche per altri servizi: richiedere l'identità digitale sul sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), accedere ai servizi on line erogati dalle pubbliche amministrazioni, viaggiare all'estero.

Per fare la nuova carta d'identità elettronica è necessario prenotare un appuntamento in Comune, telefonando al numero verde 800 882299 oppure presentandosi di persona allo Sportello Unico al cittadino.

La carta non viene più rilasciata subito dal Comune, ma trasmessa direttamente nella propria abitazione, o in altro indirizzo scelto, entro 6 giorni lavorativi. Si può decidere anche di ritirarla in Comune. Non saranno più rilasciabili le carte d'identità cartacee salvo alcune eccezioni debitamente documentate per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Il costo della carta in caso di primo rilascio o rinnovo è pari ad euro 22,21. In caso di furto, smarrimento o deterioramento il costo aumenta ad euro 27,37. Le carte di identità cartacee ancora valide mantengono la propria validità fino alla loro scadenza e pertanto non si possono sostituire con la nuova carta.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

