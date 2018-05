Cade da impalcatura, grave operaio a Lucca

Il dipendente di una ditta edile mentre stava effettuando dei lavori in una casa a Santa Maria del Giudice, è precipitato a terra da alcuni metri di altezza. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa, per un trauma toracico. Sul posto, oltre a un'ambulanza, i vigili del fuoco e i tecnici del settore Igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. È intervenuto l'elisoccorso e l'uomo è stato trasportato a Cisanello, l'uomo è rimasto sempre cosciente.

