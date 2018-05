Commerciante aggredita a Empoli, FdI: "Cittadini meritano sicurezza"

"Degrado e violenza in centro ad Empoli, assenza di tutela da parte delle istituzioni ma i cittadini empolesi meritano maggior sicurezza.

Alla luce dell'aggressione subita dalla commerciante empolese alla fine della propria giornata lavorativa, siamo a ribadire la necessità di maggiori controlli sul territorio ed in particolar modo nelle aree più degradate della nostra città a partire dal centro storico.

Non possiamo continuare a sopportare una situazione del genere chiediamo al sindaco di “svegliarsi” sulle questioni urgenti della nostra città e di farsi carico del problema, magari occupandosi di meno di accoglienza di presunti profughi (oltre 256 tra CAS e SPRAR); di controllare i finanziamenti per la realizzazione del nuovo “Centro Islamico” (che sorgerà nella zona di Carraia) e per quel poco che le resta di mandato amministrativo smettesse di patrocinare i “Festival dell’Accoglienza”.

E' palese poi che questa situazione si rifletta indirettamente sulle poche attività rimaste presenti nel centro storico, poichè la gente alla luce di questi episodi (ormai sempre più frequenti) ha paura. Come Fratelli d'Italia, da sempre sensibili sulle tematiche legate alla sicurezza e legalità nel territorio e rappresentati in Consiglio Comunale dal nostro Andrea Poggianti, ("Il Centrodestra per Empoli") esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla commerciante aggredita".

Giovanni Pracchia, coordinatore Fratelli d'Italia Empoli

Tutte le notizie di Empoli