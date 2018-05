Elisoccorso a San Miniato per un ottantenne

È precipitato dalla finestra del suo appartamento in pieno centro storico di San Miniato: l'uomo, 81 anni, è stato ritrovato in gravissime condizioni nel giardino sottostante. È accaduto questa mattina, venerdì 11 maggio, intorno alle ore 7. L'81enne è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi in codice rosso. Il mezzo aereo è partito da piazza Cuoco a San Miniato Basso, dove ha sede la Misericordia di San Miniato Basso, intervenuta con un'ambulanza per il trasferimento dall'abitazione del centro alla pista di decollo assieme all'automedica. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando i carabinieri. Non si esclude che l'uomo abbia tentato di togliersi la vita.

Tutte le notizie di San Miniato