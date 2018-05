Festa della Mamma, da Cna Firenze un premio per le mamme imprenditrici

Partono domenica 13 maggio, Festa della mamma, le candidature al “Premio CNA Impresa Donna 2018” che il movimento femminile di CNA Firenze Metropolitana ha deciso di attribuire alle mamme che fanno impresa o che ne apriranno una in tutta la provincia di Firenze nel corso del 2018.

“Un modo per festeggiare la festa della mamma e per sostenere le mamme imprenditrici e l’imprenditoria femminile in genere in territori - Firenze città e Firenze provincia – che hanno tassi di femminilizzazione per l’artigianato (rispettivamente del 18,4% e del 18%) inferiori a quello medio del Centro Italia (pari a 21,7%) - commenta Vivilla Zampini, presidente di CNA Impresa Donne Firenze - Segno che c’è ancora molto lavoro da fare per favorire ed incentivare la partecipazione delle donne al mondo imprenditoriale: dall’offerta di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia all’accesso al credito”.

4 in totale i premi CNA Impresa Donna 2018: due per le imprenditrici e due per le aspiranti imprenditrici, sia socie che non di CNA Firenze. A chi ha già un’attività CNA offrirà il servizio di consulenza per un efficiente gestione aziendale, comprensivo di analisi di bilancio e gestione dei dipendenti. A chi invece deve ancora “aprire bottega”, il servizio di consulenza per sviluppare la propria idea imprenditoriale nel miglior modo possibile e quindi finanziarla. In aggiunta alla cura del lavoro anche quella del corpo, con un pomeriggio da trascorrere in un centro benessere sottoponendosi gratuitamente ai trattamenti preferiti.

Per candidarsi occorre essere una madre con almeno un figlio minorenne ed essere imprenditrice o volerlo diventare nel corso del 2018 (con impresa iscritta alla Camera di Commercio di Firenze) ed inviare una email a impresadonna@firenze.cna.it specificando il proprio nome e cognome, la ragione sociale e partita iva della propria azienda (se impresa già in attività), una breve descrizione dell’attività svolta o che si intende aprire e un recapito telefonico mobile.

Le candidature si chiuderanno il 13 giugno 2018 e i nomi delle vincitrici, estratte a sorte, saranno annunciate venerdì 22 giugno. Ad ogni vincitrice sarà richiesto lo stato di famiglia per verificare l’esistenza dei requisiti.

“Una scelta consapevole quella dell’estrazione a sorte perché riteniamo che tutte le madri che lavorano e, a maggior ragione, abbiano o vogliano avviare un’attività imprenditoriale in prima persona, abbiano diritto ad ‘una mano’ per poter, senza discriminazione alcuna, beneficiare del benefit di CNA IMPRESA DONNA ‘Per le nostre mamme, per le loro imprese’. Un benefit che vogliamo dare loro indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, dall’originalità dell’attività condotta, dal tasso di innovazione, dall’occupazione creata o da ogni altro parametro solitamente preso in considerazione nell’attribuzione di premi - spiega Zampini - Vogliamo, infatti, attraverso questo premio, riportare l’attenzione sul valore del doppio ruolo di queste donne: mamme e nel contempo imprenditrici che sicuramente all’interno della complessità del mondo attuale ‘poco non fanno’ nel perseguire con tenacia, passione e tanta perseveranza, entrambi i ruoli!”.

Per Info: Benedetta Garuglieri, segretario CNA Impresa Donna, tel. 0552651565 - impresadonna@firenze.cna.it

Fonte: CNA Firenze

