Fulmine danneggia torre campanaria. Vigili del fuoco rimuovono le campane

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti in Comune di Monteroni d'Arbia, Loc. Ville di Corsano, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, per la messa in sicurezza della vela della torre campanaria.

La chiesa, edificio pregevole per arte e storia e che risale al XXII secolo, durante le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi è stata colpita da un fulmine, che ha seriamente danneggiato la torre.

L'intervento della squadra dei vigili del fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza della muratura residua e per la rimozione di 2 campane.

Tutte le notizie di Monteroni d'Arbia