Inceneritore, accolto dal Tar del Lazio il ricorso della Mamme NO Inceneritore

Il Tar del Lazio rinvia alla Corte di Giustizia Europea il Decreto del Governo "Sblocca Italia" (art. 35).

La nuova sentenza è stata depositata dal Tar del Lazio il giorno 08 maggio 2018. Con questa ordinanza viene sospeso, per la seconda volta in pochi giorni, il giudizio contro il DPCM attuativo dell'art 35 (il cosidetto Sblocca Italia) e si rimanda alla Corte di Giustizia Europea la decisione in merito.

Il Tribunale del Lazio infatti rileva parecchi dubbi di compatibilità con le direttive europee, anche sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di tutela ambientale e per questo accetta il nostro ricorso e rimanda la decisione finale alla Corte di Giustizia Europea.

Con questa nuova ordinanza, il TAR regionale del Lazio rende di fatto inapplicabile l'articolo 35 dello Sblocca Italia con cui il Governo pensava di imporre la costruzione di 8 nuovi inceneritori in Italia (tra cui quello di Firenze). A seguito della sentenza la possibilità di realizzare nuovi inceneritori diventa sempre più difficile, per buona pace di Renzi, Galletti e delle lobby dell'incenerimento.

Mamme No Inceneritore

