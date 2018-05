Incontro con Ivano Fossati a Firenze per il disco di Giorgio Gaber

Le donne di ora è il nuovo album ideato e prodotto da Ivano Fossati per avvicinare le nuove generazioni all'opera dell'Artista scomparso quindici anni fa. Un disco che include un'accurata selezione di celebri canzoni del repertorio gaberiano, tutte interamente rielaborate e riprodotte da Fossati secondo le più avanzate tecnologie del suono al fine di rinnovarne linguaggio e fruibilità; title track dell’album, Le donne di ora, brano inedito scritto nel 2002 da Gaber e Luporini.

Dopo la presentazione del disco, il 27 marzo al Piccolo Teatro nella rassegna “Milano per Gaber”, è ora in corso uno straordinario ciclo di incontri con Ivano Fossati nelle principali città italiane con il sostegno di Eni e in con collaborazione Eniscuola.

Incalzato da Massimo Bernardini, biografo di Gaber e noto autore e conduttore televisivo, Ivano Fossati racconterà al pubblico e ai giovani studenti il ruolo sociale e culturale della canzone d'autore, il proprio rapporto con l'opera di Gaber e il Teatro-Canzone, l'importanza di mantenere vivo un messaggio tanto attuale e la precisa finalità culturale di questa iniziativa discografica. L’incontro sarà arricchito da una suggestiva raccolta di contributi filmati curata dalla Fondazione Gaber a ripercorrere la celebre storia del cantautorato italiano.

Durante la serata sarà possibile acquistare il disco. Le donne di ora, distribuito da Artist First, è in vendita nei negozi e online sul sito Musicfirst.it, in versione CD, LP e LP autografato.

Biglietti:

posto unico numerato € 5,00 (diritti di prevendita esclusi)

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41 - 50144 Firenze Tel. 055.362067

www.teatropuccini.it - info@teatropuccini.it - www.facebook.com/teatro.puccini

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze