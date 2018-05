Internet, via alla banda larga a Castelfranco di Sotto

Largo alla banda! Castelfranco è sempre più connessa, con una marcia in più per viaggiare sul web.

Navigare su internet in modo sempre più veloce è ora possibile grazie all’attivazione del servizio di banda larga nel comune di Castelfranco. Oltre alla copertura del centro urbano con rete in fibra ottica di TIM – che al momento raggiunge circa 3.000 unità immobiliari – sono stati recentemente cablati in fibra anche il Palazzo Comunale, l'Anagrafe, la Biblioteca Comunale e gli uffici della Polizia Municipale. Oltre a questi edifici pubblici, la banda larga è adesso attiva anche nella Scuola Primaria Guerrazzi e nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci nel capoluogo.

A Orentano è stata invece potenziata la connessione della scuola e della Palazzina Comunale con una connessione adsl, il massimo al momento commercialmente possibile. Proseguono i lavori che porteranno all’implementazione del servizio a banda larga, secondo quando appreso dai tecnici Telecom, durante il corso del 2018, appena ottenute le necessarie autorizzazioni.

Nelle tre scuole citate era già stato predisposto da tempo un impianto di cablatura, che però finora non funzionava in modo ottimale senza avere a disposizione una connessione veloce. Adesso il collegamento è agevolato dalla rete di nuova generazione che garantisce prestazioni migliori.

“Quello di Castelfranco è un Comune all’avanguardia per quanto riguarda l’innovazione – commentano dall’Amministrazione - in quanto uno dei primi dove gli edifici pubblici sono cablati e dove la fibra copre tutto il territorio per il privato”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

