Le imprese della Valdera a scuola di opportunità per risorse umane e GDPR

Sarà una mattinata dedicata alla formazione degli imprenditori quella organizzata da un team di esperti e specialisti indipendenti per lunedì 14 nella sala eventi del Cioni Multicentro di Perignano, dalle ore 8.00 alle 11.30 in Via Livornese Ovest 10, aperto a tutte le aziende e gli imprenditori della Valdera.

Il programma del seminario toccherà temi cruciali per lo sviluppo delle aziende; Elisa Paolieri e Salvatore Cardella (Studio Cardella & Associati) illustreranno le agevolazioni e le nuove opportunità di welfare; l’avvocato Patrik Tancredi chiarirà i contenuti della nuovo GDPR (la normativa europea sulla privacy) di imminente entrata in vigore; infine Leonardo Ristori (RGR Comunicazione Marketing) svelerà alcune strategie con cui le imprese possono rafforzare il proprio business trasformando il GDPR da vincolo a opportunità di comunicazione.

La prima parte del seminario sarà dedicata alle assunzioni agevolate, e finalizzata a spiegare alle imprese come gestire al meglio le risorse umane, abbattendone i costi grazie a incentivi, agevolazioni e ad altre opportunità offerte dal quadro normativo e le agevolazioni destinate all’assunzione per le varie categorie. Le risorse umane saranno protagoniste anche del capitolo sul Welfare aziendale, che permette di accrescere i benefit e i servizi per i dipendenti arrivando anche ad azzerare il cuneo fiscale grazie a defiscalizzazioni e decontribuzioni anche nelle piccole e medie imprese.

La seconda parte del seminario sarà dedicata alla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali nota come GDPR e che prevede fortissime sanzioni per chi non sarà in regola entro il prossimo 25 maggio. L’avvocato Tancredi spiegherà quindi le aree su cui intervenire per evitare sanzioni dando a Ristori, consulente direzionale di aziende leader come Knauf e Riello UPS, lo spunto per mostrare alcune efficaci tecniche di richiesta, raccolta e conferma dei dati utili addirittura a potenziare il proprio business, trasformando il GDPR da onere a forte opportunità. Il seminario è a ingresso libero. Per maggiori informazioni: http://clicsu.net/1JPic

Fonte: Ufficio Stampa

