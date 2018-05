Lions in Piazza per la prevenzione a Casalguidi

Con il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese, la Regione Toscana ed il Servizio Sanitario della Toscana, Domenica 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.00, in Piazza Gramsci a Casalguidi (Serravalle Pistoiese), si svolgerà Lions in Piazza – per la prevenzione sanitaria gratuita.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club International – Distretto 108 La - Toscana, Lions Club Serravalle Pistoiese, Lions Club Pistoia Fuorcivitas, Lions Club Quarrata, Agliana e Pianura Pistoiese.

Numerose le patologie per le quali sarà possibile richiedere le visite mediche totalmente gratuite: Diabete, Glaucoma, Melanoma, Patologie orali ed ortopediche, stop alla meningite; ma anche: controllo della vista, ecografia dell’addome, misurazione della pressione arteriosa, screening nefrologico, senologia – prevenzione tumori, ecografia mammaria, E.C.G.. Sarà inoltre effettuata una dimostrazione con il defibrillatore semiautomatico e massaggiatore cardiaco esterno (BLSD).

“Un appuntamento importante per tutta la nostra cittadinanza” - ha dichiarato il sindaco Piero Lunardi - “un’occasione unica che vedrà impegnati tanti volontari tra medici, infermieri, tecnici ed operatori delle varie associazioni che scenderanno in campo per prestare il loro tempo ed il loro lavoro per la prevenzione sanitaria gratuita a favore della nostra comunità”.

“Ringrazio sin da ora i Lions Club e tutte le associazioni – conclude Lunardi - per l’impegno che metteranno al solo scopo di aiutare gli altri”. Madrina dell’iniziativa, l’attrice Chiara Francini.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

