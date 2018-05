Nasce Percorso, l’associazione dell’on. Toccafondi: “Diamo spazio a chi vuole fare il bene della città”

Gabriele Toccafondi

Un punto di partenza chiaro: sì all’aeroporto di Peretola, con un evento in programma sabato prossimo. L’associazione dell’onorevole Gabriele Toccafondi “PERCORSO - Laboratorio di idee politica e cultura” debutta così, con una iniziativa per fare luce su un argomento delicato, affrontando con trasparenza la questione e portando dati e numeri che evidenzino i benefici e i vantaggi per la città e i fiorentini.

“Ho scelto un’associazione per rinsaldare i legami costruiti in campagna elettorale e ricostruire il rapporto tra cittadini e politica, in un momento così delicato per il Paese - afferma il deputato fiorentino - Vogliamo tornare a discutere e confrontarci su questioni che coinvolgono i cittadini. Sarà un luogo aperto, un cantiere di idee dove il buon senso e la voglia di fare saranno elementi fondanti. Daremo spazio e voce a chi vuole fare il bene della città”.

Per questi motivi, il primo appuntamento dell’associazione PERCORSO sarà l’ampliamento dello scalo fiorentino. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione grazie a contributi autorevoli che affronteranno la questione sotto diversi punti di vista: lo sviluppo, il lavoro, la sicurezza e le opportunità per la città. “Partiamo dall’aeroporto e dai vantaggi che porterà - spiega Toccafondi - E’ diventata ormai una necessità popolare, non solo la richiesta del mondo economico”.

Appuntamento, dunque, sabato 12 maggio con "PERCHE' SI'- Le ragioni di una nuova stagione per Firenze.... e il suo aeroporto”, dalle ore 11 presso la Libreria universitaria - Polo universitario di Novoli, via delle Pandette 14. Interverranno l’onorevole Gabriele Toccafondi, Riccardo Cerza, Segretario Generale Cisl Toscana, Lapo Baroncelli, vicepresidente Confindustria Firenze, Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Firenze, Aldo Cursano, presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia provincia di Firenze. Modera il giornalista Andrea Vignolini.

Fonte: Ufficio Stampa

