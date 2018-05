Una notte da briganti nei boschi delle Cerbaie, la presentazione in Consiglio regionale

Un’escursione naturalistica dal tramonto in poi nella foresta delle Cerbaie e nel padule di Bientina, con la visita all’osservatorio astronomico di Tavolaia (Pisa). L’evento, dal titolo “La notte dei briganti”, è in programma per sabato 19 maggio e sarà presentato in conferenza stampa martedì 15 maggio alle 12, nella sala Montanelli di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio forestale delle Cerbaie insieme ai Comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce Sull'Arno, Fucecchio e Calcinaia, in collaborazione con il settore Parchi ed Aree protette, Tutela della biodiversità della Regione Toscana. Interverranno Alessandra Nardini, consigliera regionale, e Federico Grossi, presidente del Consorzio forestale delle Cerbaie.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

