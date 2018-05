Operazione Mato Grosso, all'Auditorium il Concerto di beneficenza

Concerto di beneficenza in favore delle missioni dell’Operazione Mato Grosso di Padre Ugo De Censi domenica 13 maggio 2018 alle 18 nell’Auditorium del Centro Rogers in piazza Resistenza a Scandicci (fermata tramvia Resistenza), con l’orchestra e il coro del Conservatorio Cherubini di Firenze, solisti Neri Nencini (violino), e Gorge Morse (violoncello). Maestro del coro è Francesco Rizzi, Direttore dell’orchestra Ponziano Ciardi. In programma musiche di Behzad Ranjbaran, Seven Passages, e di Johannes Brahms, doppio concerto per violino e violoncello in la minore opera 102 e Canto del destino per coro e orchestra opera 54. Presenta Elisabetta Mereu. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Scandicci. Ingresso a offerta libera.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

