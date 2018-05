Palazzo dei Priori centro dell'arte contemporeanea a Volterra: gli eventi in programma

Una selezione di mostre di arte contemporanea e convegni tutti da tenersi all’interno di uno dei Palazzi più iconici della città, ovvero Palazzo dei Priori.

Sono queste alcune delle interconnessioni culturali all’interno del programma dell’Agenda dei Priori, che si svilupperà nel corso prossimi mesi, da maggio al prossimo dicembre 2018.

Per quanto riguarda le mostre, da giovani artisti come Luca Serasini, Elisabetta Cardella e Alessandro Marzetti, ad artisti più affermati come Laura Cionci, Renato Frosali, Tadeusz Niescier Piero Roccasalvo RUB e Marcello Scarselli. Dalla Toscana alla Sicilia, dall’Italia alla Colombia, passando per la Francia e la Polonia:

“L’idea – spiega l’assessore alla cultura Eleonora Raspi - è quella di offrire un programma culturale per l’alta stagione volterrana che possa muoversi in maniera compatta ed avere come focus l’arte contemporanea e delle giornate di incontro e studio intorno ad alcuni dei temi caldi del nostro territorio. Come luogo abbiamo scelto il Palazzo dei Priori in quanto location estremamente simbolica e prestigiosa per l’intera città, e ovviamente per rendere ancora più attrattivo agli occhi del turista il nostro palazzo. La collaborazione in tal senso con associazioni, il Consorzio Turistico della Val di Cecina, studiosi e curatori è imprescindibile e un grande valore aggiunto.”

Concluso il convegno per promuovere la candidatura Unesco delle città etrusche il 24 maggio in Sala del Giudice Conciliatore, l’inaugurazione della mostra ONNA con gli artisti Alain Bonnefoit, Paola Billi e Nicola Piccioli a cura di Olga Niescier per Associazione Vitalità di Borgo Pignano; il 18 maggio in Sala del Consiglio la giornata di studi e confronto sulla rete dei musei della Val di Cecina, organizzato in collaborazione con Cooperativa Archeologia e Cooperativa Siena Viva e alla presenza dei Comuni di Pomarance e Montecatini.

