A Pistoia 250 bambini uniti in girotondo

Un grande girotondo a cui hanno partecipato oltre 250 bambini. Si è concluso così ieri in Piazza Duomo “La mia casa è come il mondo”, il progetto di educazione ambientale promosso da Alia, Publiacqua, Publicontrolli, Water Right Foundation, Mati 1909, con la collaborazione dell’Associazione Maieutikè ed il patrocinio del Comune di Pistoia.

In una gara a cielo aperto i piccoli partecipanti si sono sfidati a suon di quiz, laboratori e giochi vari sui temi del risparmio dell’acqua, della raccolta differenziata, della cura del verde, mettendo in pratica quanto imparato sui banchi di scuola durante l’anno.

Come piccoli ingegneri hanno fatto scorrere l’acqua dentro i tubi valorizzando al massimo questa preziosa risorsa, hanno messo alla prova la loro attenzione nel differenziare i rifiuti, hanno trasformato Piazza Duomo in un giardino imparando ad interrare ed a prendersi cura di piante e fiori.

I vincitori

I premi sono andati alle 4 classi che hanno totalizzato il miglior punteggio complessivo. A distinguersi sono stati i bambini della classe 4^B della scuola primaria Collodi, seguiti al secondo posto dalla classe 3^ della scuola primaria Leonardo da Vinci, al terzo dalla classe 4^C della scuola primaria Collodi, al quarto dalla classe 5^ della scuola primaria Piuvica.

A premiarli sono stati il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, l’Assessore all’Ambiente della Regione Toscana Federica Fratoni insieme all’ Assessore alle politiche Ambientali del Comune di Pistoia Gianna Risaliti e all’Assessore all’educazione Alessandra Frosini.

Grazie al successo riscosso - complessivamente il progetto ha coinvolto oltre 500 studenti delle scuole primarie del Comune di Pistoia – la festa si è conclusa con un “arrivederci al prossimo anno”, con un progetto ancora più ricco di tematiche ma sempre finalizzato a promuovere una consapevolezza ambientale anche nei più piccoli.

Fonte: Ufficio Stampa Alia SpA

Tutte le notizie di Pistoia