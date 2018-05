Presentazione a Firenze del libro di Luciano Fontana 'Un paese senza leader'

Il 14 maggio 2018 alle 17.30 presso la Sala Conferenze della Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, sarà presentato il volume di Luciano Fontana: Un paese senza leader, Longanesi, Milano, 2018.

Dopo 25 anni di una seconda Repubblica che, pur auspicata, non è mai nata e nei quali il Paese ha vissuto l’esaurimento dei tradizionali fronti politici, Luciano Fontana ricostruisce il panorama attuale della politica italiana che si presenta sempre più frantumato e diviso, con leader e governi instabili, riflesso delle varie leggi elettorali e della mancata selezione delle classe dirigente, ora affidata alla rete. Questa nuova fase 2.0 viene raccontata dal direttore del “Corriere della Sera” attraverso l’analisi puntuale della storia politica degli ultimi anni, dalla caduta di Berlusconi alla scissione del PD e all’emersione del M5S fino alla svolta della Lega, per poi passare ai ritratti dei protagonisti più volte intervistati, da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Di Maio. Un’analisi politica di rilievo per capire la situazione italiana di oggi e soprattutto per chiedersi se c’è ancora spazio per costruire nel nostro Paese una classe dirigente all’altezza della situazione.

Apertura dei lavori: Dott. Aureliano Benedetti, Presidente della Fondazione Biblioteche CRF e Prof. Umberto Tombari, Presidente della Fondazione CRF

Introduce e coordina Dott. Paolo Ermini, Direttore del Corriere Fiorentino

Interventi di : Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, Prof. Leonardo Morlino e Prof. Sandro Rogari.

Sarà presente l'autore, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - Ufficio Stampa

