Prestito 'fai da te' alla biblioteca San Giorgio di Pistoia

Grande novità per gli utenti della San Giorgio: sono entrate in funzione le postazioni di autoprestito dislocate presso tutti i piani della biblioteca.

Attraverso le postazioni automatizzate ogni utente che non abbia prestiti scaduti o tariffe in sospeso, potrà gestire il prestito di libri, cd, riviste e dvd con una procedura semplicissima, alla fine della quale verrà stampato uno scontrino con il report dei prestiti e la data di restituzione.

La restituzione è ancora più semplice, basterà appoggiare i libri e seguire la procedura guidata che appare sullo schermo e poi mettere i volumi resi nell'apposito carrello a fianco.

L’autoprestito è opzionale ed ha lo scopo sia di agevolare il lavoro dei bibliotecari, consentendo loro di dedicarsi maggiormente ad attività più specialistiche, come ad esempio il servizio di reference e di affiancamento nelle ricerche, sia di permettere agli utenti, nei momenti di alto afflusso, di non attendere in fila al bancone la registrazione dei prestiti, ma di poterla gestire autonomamente.

Per poter sfruttare al meglio le postazioni, saranno sostituite le vecchie tessere della biblioteca con la nuova tessera unica di rete, accoppiata a un chip elettronico e associata al numero di codice fiscale.

Tutti gli utenti sono invitati a sostituire la vecchia tessera con la nuova: per questo è stata predisposta un’ apposita postazione adiacente al banco dell’accoglienza, anche se sarà possibile sostituire la propria tessera anche a tutti gli altri banchi della biblioteca.

