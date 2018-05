Rissa a colpi bottiglia in centro a Firenze, 4 arresti

Ieri sera, 10 maggio, in piazza Sant'Ambrogio a Firenze c'è stata una rissa a colpi di bottiglia. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia che è stata allertata da alcuni testimoni, mentre altre due sono riuscite a fuggire. Gli arrestati sono tutti irregolari in Italia: due 35enni, uno originario della Tunisia e uno del Marocco, un 36enne del Senegal e un 37enne marocchino. La rissa avrebbe avuto inizio sul sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio. I due gruppi si sono scontrate a suon di pugni e brandendo bottiglie. In ognuno dei due gruppi sarebbero state tre le persone coinvolte. Non si conoscono le cause che hanno scatenato la rissa.

Quando è arrivata la polizia due dei partecipanti sono riusciti a scappare, mentre altri due sono stati fermati nella piazza. I due 35enni sono stati raggiunti e fermati in via dei Macci, ma prima che gli agenti hanno arrivassero, hanno anche danneggiato alcune auto e scooter in sosta e rubato due bottiglie di birra da un minimarket. Gli stessi, una volta arrivati in questura, hanno preso a testate la porta della camera di sicurezza a aggredito due agenti, rimasti lievemente contusi. Sono tutti stati portati in ospedale per poter medicare le contusioni riportate, ma solo uno ha acconsentito a farsi medicare.

Tutte le notizie di Firenze