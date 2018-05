Un 29enne marocchino è stato arrestato ieri a Pontedera mentre scambiava mezzo grammo di cocaina a un tossicodipendente di zona. I carabinieri del Norm di Pontedera lo hanno scovato in un bar della città ieri pomeriggio, giovedì 10 maggio. L'uomo è stato arrestato e trasferito in camera di sicurezza, mentre per il cliente giunerà una segnalazione alla prefettura come 'assuntore di stupefacenti'.

