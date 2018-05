Selandia Viaggi entra in Toscana Turismo: gite e viaggi per tutti i gusti

La titolare della Selandia Viaggi Paola Fiaschi ad Antigua

La Selandia Viaggi non si ferma mai!

Grandi novità quest’anno alla Selandia Viaggi di Castelfiorentino: agenzia dinamica, sempre al passo con i tempi, non si adagia sul successo degli ultimi anni ma anzi allarga il ventaglio delle sue proposte.

La Selandia Viaggi è entrata a far parte del prestigioso gruppo Toscana Turismo, un pool di agenzie serie e molto conosciute in Toscana che gestisce le gite e i viaggi per i Soci Coop.

Da quest’anno i Soci Coop di Castelfiorentino, Certaldo e dei paesi limitrofi potranno recarsi direttamente alla Selandia Viaggi per prenotare i viaggi pubblicizzati su L’Informatore della Coop e tutti quelli dei cataloghi Gira Il Mondo e Viaggi da Soci.

TANTISSIME IDEE PER CHI VUOLE VIAGGIARE ACCOMPAGNATO...

Le proposte sono numerose e prevedono tantissimi soggiorni di una settimana al mare e in montagna con partenza in pullman ed escursioni in loco, gli immancabili soggiorni a Ischia con pullman da Empoli e Firenze e partenza tutte le domeniche, i classici tour in pullman o aereo e proposte innovative come Europa in compagnia: viaggi di gruppo nelle capitali europee, con volo dalla Toscana e accompagnatore che parte col gruppo. E per chi vuole andare più lontano, ma sempre organizzato, l’interessante proposta Per mano a New York: soggiorni di 6 giorni nella Grande Mela con cena ed escursioni in italiano comprese.

“Abbiamo sentito l’esigenza di allargare il ventaglio delle proposte per i nostri clienti - dichiara la titolare Paola Fiaschi -. Abbiamo scelto Toscana Turismo perché è una cooperativa composta da agenzie con grande esperienza, aziende che lavorano da anni nel settore con serietà e professionalità. Purtroppo molti si improvvisano agenti di viaggio ma questo è un lavoro complesso e solo la grande esperienza permette di evitare brutte sorprese”.

…E TANTE IDEE ANCHE PER CHI VIAGGIA PER CONTO PROPRIO

Ma non ci sono solo gite e viaggi di gruppo: sul catalogo Viaggi da Soci ci sono moltissimi pacchetti in Europa e nel mondo con tariffe scontatissime per i soci Coop: Grecia, Baleari, Canarie, Kenya, Zanzibar, Maldive, Madagascar… i migliori villaggi a prezzi speciali. Per chi vuole restare più vicino, invece, magari partendo in auto, in traghetto o con un volo nazionale, i cataloghi esclusivi di Mare Italia propongono tantissimi villaggi a prezzi irresistibili, molto scontati rispetto ai cataloghi ufficiali dei Tour Operators.

“Questo è possibile grazie alla forza del nostro gruppo Robintur e della cooperativa Toscana Turismo - spiega ancora Fiaschi -. Grazie alle migliaia di persone che ogni anno si affidano a noi, otteniamo dai villaggi e dai Tour Operators tariffe davvero eccezionali, spesso più basse di quelle dei siti internet. Sulla Sardegna abbiamo dei pacchetti con nave gratis , e su moltissimi villaggi in Sardegna e Sud Italia i ragazzi sono gratis anche fino a 16 anni".

SUGGERIMENTI E PROPOSTE PARTICOLARI PER VIAGGI LONTANI

Infine, non mancano i Grandi Tour (Islanda, Usa, Colombia, Perù, Etiopia, tutti con accompagnatore che parte dall’Italia col gruppo) o le proposte particolari come il Thanksgiving Day a New York (un tour in occasione della Festa del Ringraziamento con volo da Bologna e accompagnatore che parte dall’Italia con il gruppo) o i viaggi per intenditori, come quelli accompagnati da un archeologo o da uno storico dell’arte, per scoprire itinerari insoliti.

E non dimentichiamoci della professionalità e conoscenza sulla vendita dei viaggi di nozze, un punto di forza della Selandia Viaggi, quest’anno in forte crescita sia le richieste che i viaggi già confermati anche con partenza nel 2019.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, per andare ovunque nel mondo in totale sicurezza: alla Selandia Viaggi, non ci si ferma mai!

Leggi anche...

I CONSIGLI UTILI PER UNA VACANZA PERFETTA

IL GIRO DELL'AUSTRALIA CON GIUSEPPE E MARIA LETIZIA

MADAGASCAR: IL VIAGGIO DI DANIELA E FRANCESCO

IL CAOS DEL GIAPPONE, IL PARADISO IN POLINESIA: UNO SPLENDIDO VIAGGIO DI NOZZE

SCEGLI SELANDIA VIAGGI PER IL VIAGGIO DI NOZZE CHE FA PER TE

Selandia Viaggi Sas

Via C.Battisti 34

Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571.634163 - Fax 0571.636014

Mail info@selandiaviaggi.it

www.selandiaviaggi.it

FB: Selandia Viaggi