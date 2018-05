Senza patente fugge dalla polizia, causa un incidente: fermato

Nel pomeriggio di oggi 11 maggio intorno alle 17, dopo un inseguimento per la città, le volanti della polizia e agenti in borghese sono riusciti a fermare in via Pratese a Firenze l'uomo sfuggito all'alt del posto di blocco, causando un incidente durante la fuga.

Era alla guida di un'auto senza patente, il 22enne che è fuggito al controllo della polizia. Ha accelerato ed è scappato via, andando a sbattere contro un'auto e uno scooter che passavano di lì. Il 22enne dopo un rocambolesco inseguimento, è stato intercettato e bloccato dagli agenti della squadra volante lungo via Pratese. L'auto era anche priva di assicurazione. Il giovane è stato portato in questura e rischia l'arresto. Il centauro scaraventato a terra dall'auto in fuga e la donna alla guida della vettura urtata sono rimasti feriti in modo non grave, e sono in ospedale per essere medicati.

