Sfregiano il genero con l'acido perché di 27 anni più grande della figlia, arrestati

Padre e madre sono finiti in carcere lo scorso 7 maggio per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, danneggiamenti e lesioni gravi. Le lesioni sarebbero state procurate con dell'acido gettato in volto all'uomo. Il fatto più grave sarebbe avvenuto proprio nel capoluogo piemontese il 19 aprile, l'altro a San Gimignano il 23 febbraio.

La denuncia di una ragazza riporta le persecuzioni dei genitori, di 54 e 45 anni, in seguito al matrimonio con un uomo di 48 anni, di 27 anni più grande di lei. La vittima degli sfregi è proprio il marito della ragazza, che solo in un caso ha riportato danni permanenti ma che comunque era stato fatto oggetto di minacce e persecuzioni da parte dei suoceri.

Questi ultimi poi avrebbero dato l'incarico a una persona rimasta ancora ignota alle forze dell'ordine per l'attacco con l'acido.

