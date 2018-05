Siglato protocollo tra CONI Toscana e Associazione Italiana Avvocati dello Sport

A Firenze, presso la sede del CONI Toscana in via Irlanda è stato sottoscritto il protocollo d’intesa fra il Comitato Regionale Toscana del CONI e l’Associazione Italiana Avvocati dello sport. Presenti alla firma il presidente del CONI Toscana Salvatore Sanzo, il coordinatore per la Toscana dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport Stefano Gianfaldoni, i vice coordinatori Maurizio Folli e Federico Bottazzoli, il segretario Filippo Giantini, il fiduciario CONI per il comprensorio del Cuoio Francesco Banchelli e i presidenti regionali di FIDAL, Alessio Piscini, e di Federpugilistica, Massimiliano Baldesi.

L’ACCORDO - Questo accordo ha lo scopo di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la divulgazione di eventi formativi e seminari in materia di diritto sportivo per la formazione degli avvocati o praticanti avvocati, oltre a dirigenti, istruttori e atleti delle associazioni e società sportive iscritte al CONI. L’AIAS, attraverso il coordinamento regionale della Toscana, potrà affiancare il CONI Toscana nella costituzione degli eventi formativi in materia di diritto sportivo, mentre in CONI Toscana si impegnerà a valutare lo sviluppo di iniziative formativa gratuite congiunte su tematiche giuridico sportive. L’accordo durerà per tutto il quadriennio olimpico in essere (2017-2020).

IL COMMENTO DI SANZO – Il presidente del CONI Toscana, Salvatore Sanzo, ha dichiarato: “Come comitato regionale crediamo molto nella collaborazione con l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport che nel recente passato, con molti eventi organizzati sul territorio, tutti dedicati ai profili giuridici e legali dello sport, ha dato concreta dimostrazione dell’importanza di un legame con il mondo professionale specializzato nel settore”

IL COMMENTO DI GIANFALDONI – L’avvocato Stefano Gianfaldoni, coordinatore per la Toscana dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha commentato: “Si tratta di un importante traguardo di riconoscimento istituzionale e sportivo per l’Associazione che sta sempre più consolidando sul territorio nazionale le proprie attività. L’intesa raggiunta con il più importante ente sportivo sul territorio toscano non potrà che favorire tante future iniziative”.

Fonte: Avvocati dello Sport - Ufficio Stampa

