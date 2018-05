Il torneo Città di Prato under 18 si tinge d'azzurro

Si tinge d'azzurro il 36° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato. Sarà la sfida di semifinale tra Federica Sacco (vincitrice a Salsomaggiore) e la quindicenne Lisa Pigato il match clou del sabato al Tc Prato per accedere alle finali. Mentre nella parte bassa Martina Biagianti giocherà contro la bulgura Daniella Dimitrova. Nel maschile parta alta tutta italiana con l'umbro Francesco Passaro e il siciliano Giuseppe La Vela che cercheranno la finale mentre nella parte bassa sfida francese svizzera con il transalpino Emilien Voisin (8) ed Henry Von der Schulenburg (alla sua terza semifinale in Italia under 18). Inizio delle sfide alle 10 con le finali dei doppi che vedranno nel maschile Arnaboldi-Perin sfidare Andaloro-Park mentre nel femminile Mariani-Sacco che se la vedranno con Bissett e Dimitrova. Lisa Pigato (2003) ha confermato le sue doti e in un match molto equilibrato ha superato l'argentina Farulla Di Palma per 64 26 64 con un primo set giocato molto bene un leggero calo nel secondo e ritorno ai suoi ritmi nel terzo. Ora il match con l'altra azzurra Federica Sacco che conferma di essere in forma e supera la numero uno Sato per 61 64. neld erby azzurro Biagianti vince agevolmente su Paoletti mentre la bulgara Dimitrova (servizio fluido e in kick) che ha la meglio per 62 64 sulla russa Vinnik. nel maschile bravo il perugino Francesco Passaro che elimina la numo 4, il coreano park, per 61 06 60 in una gara molto strana mentre Giuseppe La Vela elimina il più piccolo dei fratellli Von der Schunenburg per 76 76 mentre Henry conquista la sua terza semifinale under 18 dopo Firenze e salsomaggiore grazie all'affermazione per 63 62 sul 3 Rodriguez mentre il francese Voisin vince agevolmente 63 63 su Marino stanco dopo due battaglie consecutive. Ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo Logli Massimo spa, il Trofeo Concessionaria Checcacci spa e la Coppa Loris Ciardi. Inizio dei match alle 10 al Tc Prato, via Firenze, con ingresso libero. Le finali sono previste domenica 13 maggio alle 14 a seguire.

femminile: Sacco-Pigato Biaginati-Dimitrova

maschile: La Vela-Passaro Von der Shulenburg-Voisin

Fonte: Ufficio Stampa

