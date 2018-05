Tramvia, provvedimenti al traffico per imprevisto al collaudo della linea 3

Durante le prove di collaudo della linea 3 all' incrocio tra viale Morgagni e via Vittorio Emanuele II si è sganciato un degli elementi di sospensione della linea di contatto dell'alimentazione. Sono in corso le operazioni di ripristino. Al momento viale Morgagni è percorribile verso Careggi solo sulla preferenziale. Svolta interdetta anche da via Vittorio Emanuele II verso viale Morgagni. I veicoli in transito su via Vittorio Emanuele vengono deviati verso via Cocchi. In deviazione anche le linee del trasporto pubblico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

