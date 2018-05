Versilia Yachting Rendez-Vous, presenti Marina Militare e Capitaneria di Porto

Si è inaugurata ieri mattina, sulla banchina di fronte alla sede della Guardia Costiera di Viareggio, la seconda edizione del salone nautico “Versilia Yachting Rendez-Vous 2018”, organizzata da Fiera Milano Spa.

La solenne cerimonia dell’alzabandiera, a cura dei militari della Capitaneria di porto di Viareggio, ed il successivo “taglio del nastro” del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini, sono stati allietati dalle note musicali della Fanfara Dipartimentale della M.M. del Comando Marittimo Nord di La Spezia.

Tra i presenti all’evento, il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giuseppe Tarzia ed il Comandante dell’Accademia Navale, Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, accompagnati dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio C.F (CP) Giovanni Calvelli.

Terminata l’inaugurazione, le Autorità civili e militari hanno visitato l’area fieristica; tra i numerosi stand, riservati alla nautica d’eccellenza ma non solo, sono presenti anche quelli istituzionali della Capitaneria di porto di Viareggio e della Marina Militare, allestiti di fronte all’ormeggio delle motovedette della Guardia Costiera (CP 813, CP 563 e GC A78) dedicate a garantire quotidianamente il soccorso in mare, la tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse.

Nello stand della Capitaneria di porto, tra crest, bandiere, video istituzionali e manichini in divisa da operatore di volo e subacqueo, è presente un “info point” per l’utenza marittima e diportistica; è inoltre possibile ammirare una flotta in “miniatura” delle motovedette della Guardia Costiera Italiana nonché un modellino di elicottero AW 139 identico a quelli in dotazione alla vicina base aerea di Sarzana-Luni.

Ai visitatori saranno inoltre distribuiti depliant promozionali sulla storia e sui principali compiti della Guardia Costiera nonché simpatici gadget, soprattutto per i più piccoli.

La Marina Militare, invece, è presente alla fiera nautica con il moderno pullman denominato Centro Mobile Informativo (CIM), frutto di un accordo con FIAT.

Il mezzo è senza dubbio uno strumento utile per illustrare alla collettività le molteplici attività svolte dalla Marina Militare, nonché per incontrare i giovani e sensibilizzarli sulle offerte formative dell’Accademia Navale di Livorno, delle Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena, della Scuola Navale Francesco Morosini di Venezia. Con il CIM la Marina Militare riesce a raggiungere tutte le città, anche nell’entroterra, per diffondere in maniera capillare la cultura e le tradizioni marinare.

Si ricorda che gli stand saranno visitabili fino a domenica 13 maggio, con orario giornaliero dalle ore 10.00 alle 19.30 (domenica ingresso libero a partire dalle 15.30).

Fonte: Capitaneria di porto - Guardia costiera

