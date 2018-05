Zanzare, parte la campagna di disinfestazione a Vinci

È iniziata a Vinci la campagna di disinfestazione dalle zanzare. Per quanto riguarda le aree pubbliche, il Comune, tramite ditta specializzata incaricata, sta avviando la distribuzione periodica di pasticche antilarvali nelle caditoie stradali pubbliche, punti di ristagno nei quali le zanzare depositano le uova e dove si sviluppano le larve. Il primo intervento del 2018 è stato effettuato il giorno 9 maggio e, a seguire, verrà ripetuto ogni tre settimane circa, in base alle previsioni meteo, fino a ottobre. Solo in casi di emergenza, presso nidi e scuole di infanzia verranno effettuati interventi adulticidi spray.

Analogamente agli interventi che l’Amministrazione comunale svolge su strade, edifici e aree pubbliche, i privati proprietari o affittuari di immobili in area urbana sono tenuti all’obbligo di adottare misure di prevenzione con prodotti larvicidi, come previsto dal decreto del sindaco n. 14 del 20.04.2011.

“Una buona collaborazione tra Amministrazione e cittadini può ridurre notevolmente il fastidio e i rischi sanitari dell’infestazione - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Vinci, Daniele Vanni - Invitiamo, dunque, tutti i cittadini proprietari o affittuari a provvedere alla verifica dei punti di ristagno nei propri immobili, a eliminare tali ristagni quando possibile o a intervenire con prodotti antilarvali, disponibili nelle farmacie e in altri negozi se, come nel caso delle caditoie delle grondaie, non è possibile l’eliminazione”.

Gli interventi vanno effettuati quando le previsioni meteo danno alcuni giorni successivi senza precipitazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente al numero 0571 933253.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

