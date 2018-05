In occasione della settimana della Croce Rossa, questa mattina il Comitato di Casciana Terme nella persona del Presidente Luca Desideri e di alcuni Volontari ha consegnato la bandiera dell'Associazione al Sindaco Mirko Terreni.

“Con questa iniziativa, sostenuta anche da ANCI, vogliamo sensibilizzare la comunità sulle iniziative condotte dalla Croce Rossa. - commenta il Presidente Desideri - Un impegno che il nostro Comitato assolve ogni giorno grazie al lavoro di tanti volontari che si mettono al servizio del territorio e in particolare dei più deboli e svantaggiati quale profonda adesione ai valori promossi dalla Croce Rossa Italiana di cui facciamo orgogliosamente parte.”

La consegna della bandiera della Croce Rossa

Una proposta che l'Amministrazione ha accolto con piacere quale occasione per poter dimostrare anche vicinanza e gratitudine ad un'Associazione che svolge importanti attività sociali e di protezione civile sul nostro territorio.

La consegna della bandiera della Croce Rossa

“Con gioia oggi esponiamo la Bandiera della Croce Rossa – commenta il Sindaco Mirko Terreni – Un gesto con cui vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i volontari del Comitato di Casciana Terme che ogni giorno mettono energie e tempo in attività solidali e al servizio dei più deboli. Come Amministrazione siamo grati di poter contare su una realtà come la Croce Rossa che insieme a tante altre associazioni del territorio svolge un importante ruolo di presidio e che nel tempo ha saputo realizzare anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale numerosi progetti e servizi ad alto impatto sociale rivolti alla nostra comunità.”

Fonte: Ufficio stampa Comune di Casciana Terme Lari

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari