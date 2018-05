Giovedì 10 maggio si è svolto, presso la Camera di Commercio di Pisa (Auditorium Pacinotti), “L’Alternanza Day”, giornata dedicata al tema dell’ Alternanza Scuola-Lavoro, durante la quale è stato riaffermato l’impegno di Unioncamere, della Regione Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per supportare le scuola secondarie superiori della provincia di Pisa nei progetti che vedono impegnati gli alunni in varie esperienze lavorative, durante il loro corso di studi, in applicazione della legge 107/2015.

Significativi gli interventi di Walter Tamburini (presidente della Camera di Commercio), di Cristina Grieco (assessore regionale alla pubblica istruzione) e del dirigente scolastico regionale dott. Petruzzo.

Il Liceo Marconi partecipa attivamente, con la classe 4D, al progetto “L’Alternanza è servita!” per la promozione di stages nei settori Turistico ed Enogastronomico, particolarmente indicati per la nostra realtà territoriale.

All’incontro ha partecipato la referente del Marconi, professoressa Jole Jannuzzi, che ha ricevuto importanti apprezzamenti per come la nostra scuola sta organizzando, in modo costruttivo, la partecipazione degli alunni ai vari percorsi dell’Alternanza presso Imprese e Enti pubblici.

A fine incontro sono stati assegnati i premi del concorso “STORIE DI ALTERNANZA”.

Gli alunni del Liceo Marconi SOFIA NOSELLOTTI e LUDOVICO VANNI, della classe 4 B, hanno conseguito il primo premio di 500 euro, per la Sezione Licei, per aver realizzato un video durante la loro attività di Alternanza presso l’Ambulatorio Veterinario “Città di San Miniato”, dei dott. Capecchi e Frangioni . Il video stesso è stato ammesso alla “gara nazionale”!

Il Dirigente Scolastico professor Pierluigi Robino e la professoressa Jole Jannuzzi, nel complimentarsi con gli alunni, hanno espresso la soddisfazione per il premio ricevuto e hanno ringraziato i docenti tutor della varie classi che, per il loro impegno, stanno realizzano percorsi davvero utili alla formazione e alla crescita dei nostri studenti.

Fonte: Ufficio stampa

