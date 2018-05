Le molestie tentate erano in realtà approcci per un furto. La polizia indaga su due casi denunciati da due donne all'alba di oggi. Un uomo descritto come nordafricano avrebbe tentato di distrarre la donna tentando di baciarle e di toccare le parti intime. In un caso in via Ramaglianti ha portato via la borsa, in un altro ha rubato il cellulare.

