Comunali, "Pisa nel cuore” annuncia la lista dei suoi candidati

“Pisa nel cuore” annuncia la lista dei suoi candidati in sostegno del candidato Sindaco Raffaele Latrofa. Cuore del programma elettorale il decalogo che fonda le proprie radici su punti fondamentali quali la sicurezza, il decoro urbano, le manutenzioni programmate, la nuova macchina comunale, turismo, sport e cultura.

LA LISTA – Raffaele Latrofa introduce così i candidati di “Pisa nel cuore”: “La nostra lista non è stata costruita a tavolino cercando delle figurine da esporre in una bacheca. La lista si è costruita da sola, frutto di tante persone che negli anni si sono avvicinate al nostro progetto di città, con una volontà precisa, dando il loro contributo spontaneamente per dare una mano e lavorare insieme al nostro programma. Ringrazio tutti i candidati che si sono messi a disposizione in questi anni, siano essi insegnanti, avvocati, architetti, baristi e commercialisti, tutti uniti da un minimo comune denominatore: cambiare Pisa. Non voglio nasconderlo, una cosa incredibile che abbiamo toccato con mano è che in questa città molte persone hanno il timore di schierarsi o hanno paura di subire delle ripercussioni lavorative perché il sistema di potere del PD con la sua cappa ammorba tutta la città e su questo ci siamo scontrati più volte nella composizione della lista. Noi agiremo naturalmente contro questo sistema. ”

IL PROGRAMMA - La lista nasce per dare una proposta seria, concreta, affidabile a quei cittadini che non ne possono più dei giochetti della politica, degli amministratori che hanno avuto negli ultimi anni. Cittadini che vogliono davvero cambiare Pisa. Dice Latrofa: “Noi non potremo mai ricevere una telefonata da Roma e da Firenze che ci ordini cosa fare, quale linea di azione seguire per la nostra città. Pisa nel Cuore è una lista civica di persone pronte a occuparsi di Pisa, concentrando le loro forze e le loro capacità su sicurezza, turismo, cultura, e al tempo stesso combattendo degrado, incuria e cattiva amministrazione. Abbiamo predisposto un programma elettorale sintetizzato in un decalogo, stilato in questi anni. Al primo posto c’è la sicurezza. Seguono decoro urbano, manutenzioni, macchina comunale più agile e funzionale, turismo, energie e bandi europei, sport e cultura, ascolto del cittadino, mobilità e meno tasse. È finita l'epoca dei diritti dei politici: inizia l'era dei doveri. Siamo pisani che amano Pisa, che hanno delle competenze da mettere a disposizione e le nostre scelte le prendiamo in maniera autonoma e responsabile, dovendo rispondere soltanto agli elettori che vorranno darci fiducia”

I candidati

Valeria Agati, 50 anni, assistente alla vigilanza e accoglienza presso l’archivio di stato

Luigi Bechi, 59 anni, avvocato in istituto bancario

Lucia Bianchettin, 23 anni, studentessa di Ingegneria Gestionale

Immacolata Calzone, 48 anni, analista programmatore presso l’ASL

Walter Cavarretta, 28 anni, analista mercato immobiliare pisano

Maria-Chiara Cedolini, 45 anni, insegnante

Luca D’Andrea, 50 anni, lavora al Pisa Point e al dipartimento Area Tecnica dell’AOUP di Pisa

Antonio-Ferdinando Di Stefano, 46 anni, docente, compositore e critico musicale

Anna Paola Fagioli, 51 anni, architetto

Filippo Filippi, 44 anni, project manager

Giovanni Fochi, 67 anni, ricercatore chimico in pensione della Scuola Normale Superiore di Pisa e giornalista scientifico

Donatella Lauro, 58 anni, informatica, si occupa di web marketing

Ilaria Lattanzi, 54 anni, bibliotecaria

Rachele Leoni, 49 anni, impiegata presso azienda farmaceutica

Massimo Lupetti, 67 anni, cardiologo ed ex dirigente ospedaliero

Angelo Malafronte, 61 anni, responsabile ufficio postale

Gino Mannocci, 57 anni, avvocato cassazionista

Anna Maria Martorano, 36 anni, avvocato civilista

Massimo Martuccelli, 55 anni, barista

Marco Masoni, 45 anni, insegnante, musicista e critico musicale

Mariella Pampana, 71 anni, commerciante in pensione

Fabrizio Porri, 45 anni, imprenditore nel settore della ristorazione

Antonio Raimondo, 40 anni, ingegnere informatico

Cristina Sbrana, 35 anni, impiegata amministrativo contabile

Luca Scalsini, 47 anni, responsabile commerciale

Linda Sozzi, 45 anni, avvocato

Francesco Tedeschi, 54 anni, consulente di direzione

Cristiana Toccafondo, 52 anni, licensing manager

Graziella Rita Ferretti, 39 anni, titolare di un bar, tavola calda

Grazia Graziani, 64 anni, imprenditrice

Andrea Cosimi, 54 anni, bancario

Fiorella Del Nista, 67 anni, ginecologa

