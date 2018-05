Elezioni Pisa, Serfogli inizia il tour. Presentata la lista Pd

Parte dal San Ranieri hotel di Cisanello la corsa verso il 10 giugno dei candidati al Consiglio comunale per il Partito Democratico di Pisa.

Sono 32 i nomi della lista cardine della coalizione di centrosinistra che si presentano alla città in sostegno alla candidatura a sindaco di Andrea Serfogli.

Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd Pisa: “Abbiamo messo in campo persone provenienti da esperienze e quartieri differenti, affinché tutti i punti del programma di mandato, e quindi i temi cari alla città, siano rappresentati al meglio e in ogni luogo, sia durante la campagna elettorale che soprattutto dopo, al governo della città e in consiglio comunale. Perché nessuno deve essere lasciato indietro. Di fronte a noi c’è una sfida molto complessa, ma che intendiamo affrontare senza paura e forti della nostra ritrovata unità attorno a un candidato competente come Andrea Serfogli, e a una coalizione che vede le differenze come un valore e non come un elemento divisivo.

Ringrazio dirigenti e militanti della nostra, come di tutte le altre liste alleate, per l’impegno. Un grande in bocca al lupo a tutti, buon cammino, e che vinca la buona politica”.

Andrea Serfogli, candidato a sindaco di Pisa per il centrosinistra: “Competenza, unità e ascolto sono i princìpi che ci guideranno durante il cammino di qui al 10 giugno. Oggi presentiamo alla città la lista del Partito Democratico, fulcro della coalizione. Una lista che rappresenta al meglio professioni e quartieri del territorio: il loro contributo al programma e durante il tour nei quartieri sarà fondamentale. Se avrò l’onore di guidare la prossima giunta comunale, il ruolo del Consiglio sarà ancora più decisivo nell’azione di governo, sia in termini di proposte che nell’ascolto dei cittadini, attività che non può e non deve cessare con la campagna elettorale.

Rinnovo infine al candidato della destra l’invito ai confronti nei quartieri. Certo, leggendo il suo programma sulle caserme, che riprende pari pari quello che stiamo facendo noi, capisco perché non voglia fare un confronto a settimana nei quartieri. Non conosce la città e i suoi problemi, ma nemmeno le cose che abbiamo fatto noi (come il lavoro su San Francesco). Spero che partecipi al primo confronto che organizzeremo in settimana, e che non scappi. Quelli della sua area politica storica di solito sbagliavano tutto, ma non scappavano”.

Infine, ricordiamo che partirà dal Cep il tour nei quartieri di Andrea Serfogli. L’appuntamento è per lunedì 14 maggio.

Il programma della giornata:

8 ingresso scuola Montessori

8.30 colazione da Enrico

9 inizio giro commercianti

11 attività sociali del quartiere

13 uscita scuola Toti

13.30 pranzo bar Enrico

15 alle 17.30 giro quartiere (ambulatorio, banca, Misericordia, Turris)

17.30 incrocio via delle Cascine

18 incontro pubblico in piazza Donatello, di fronte al bar Tirreno

LA LISTA PD

PIZZANELLI GIULIANO Pisa 27/01/1945

PETRONIO ANNA DETTA SONIA Roma 02/10/1953

BAGNATO GIUSEPPE Taurianova 05/03/1978

BALDONI LIDIANA Sarzana 17/10/1949

BASTA VLADIMIRO Polla 09/06/1972

BIONDI MARCO Pisa 27/07/1984

BIZZARRI RANIERI Prato 21/04/1973

BRANCHITTA LUIGI Onifai 01/11/1951

BRONDI SERGIO Pisa 09/08/1951

CAPUZZI SANDRA Carbonia 07/07/1967

CERRAI FEDERICO Pontedera 17/01/1992

CIONCOLINI LISA Pisa 07/02/1968

CIRRI CARLO ALBERTO Firenze 01/05/1953

DI GADDO BENEDETTA Kilinochchi (Sri Lanka) 16/02/1983

FEDELE LAURA Ponsacco 04/09/1949

GIORGI LAURA Pisa 29/01/1958

LUCCHI ANNA RITA Cesena 13/04/1953

MAINARDI SUSANNA Livorno 30/07/1964

MANCINI ANTONIO DETTO ANTHONY Taranto 18/10/1963

MARTINELLI FABIANO Pisa 18/06/1976

MAZZIOTTI ALESSANDRA Chieti 31/12/1978

NARDI LUISA Pisa 30/07/1973

PICCHI OLIVIA Pontedera 17/10/1974

PINTUS CECILIA San Giorgio Ionico 04/05/1967

ROSSI LEONORA Cascina 04/04/1974

ROSSI MARCO Pontedera 16/04/1950

RUGANI ANDREA Pisa 31/08/1992

SBRANA LUANA Pisa 13/01/1947

SCOGNAMIGLIO MARIA DETTA ANTONIETTA Montichiari 11/06/66

SOLARINO ALFREDO Torino 20/08/1970

TRAPANI MATTEO Pisa 24/10/1987

VECCHI GIANCARLO Pisa 22/10/1949

Fonte: Pd Pisa

