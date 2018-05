Elezioni Santa Maria a Monte, ecco i candidati a sostegno di Ilaria Parrella

La lista Santa Maria a Monte Viva è una lista civica che vuol favorire la partecipazione della società civile ed è appoggiata dai partiti: Forza Italia, Fratelli d’italia, Nuovo PSI, Energie per l’Italia e PSI.

La lista è composta da 16 persone più il candidato a sindaco. Riconfermata la giunta e molte altre candidature rispetto alla lista delle passate elezioni del 2013. Tra le novità donne e giovani alla loro prima esperienza amministrativa.

Capolista Manuela Del Grande che è già stata indicata come vice sindaco in caso di vittoria. Ilaria Parrella candidata a sindaco. Ecco il resto della lista

DEL GRANDE MANUELA

BERNADESCHI NICLA

BONTA’ JOHANN

LEONORI MICHELE

LUCCHESI MAURIZIO

MACCANTI ELISABETTA

MELANI SILVANO

MICHI ROBERTO

NOVI VALENTINA IN ORSUCCI

PAGNI DARIO

PANICUCCI UMBERTO

PARETI ALESSANDRA IN GELICHI

PIPERNO MARIO DETTO MARIOPIU’

PRETINI MASSIMO

TANTUSSI BRUNELLA

VANNI LUCA

Fonte: Santa Maria a Monte Viva

