Emergenza abbandoni, arriva il corso "Diventa una balia"

Molti gatti hanno solo pochi giorni di vita, abbandonati senza una mamma che possa allattarli. Altri invece sono adulti che dopo aver vissuto in appartamento si trovano catapultati in mezzo a una strada. È una vera e propria emergenza a Pistoia, partita lo scorso aprile con l'arrivo della bella stagione. A lanciarla è l'Enpa di Pistoia, che da oltre 40 anni si occupa di felini e attualmente si prende cura di un centinaio di gatti: “Abbiamo bisogno di aiuto da parte di volontari che abbiano voglia di prendersi cura di questi animali insieme a noi”, dice l'associazione animalista.

Per questo domani, 13 maggio, presso il Rifugio del Cane di Pistoia, gestito da Enpa insieme alla cooperativa sociale La Spiga di Grano, aderente al gruppo cooperativo Co&SO (in via Agati 15, Pistoia) si terrà il corso di formazione 'Diventa una balia', finalizzato a preparare chi vuole diventare volontario del rifugio ad accudire in particolare i gattini senza mamma che hanno bisogno di essere allattati. Saranno affrontati i temi dell'allattamento, svezzamento, cura durante la crescita, socializzazione e adozione consapevole. E oltre alla teoria ci saranno anche delle prove pratiche. Le balie si rendono disponibili a tenere nelle proprie case i gattini con o senza mamma il tempo necessario per le adozioni, in media circa due mesi.

Ogni sabato al Rifugio del Cane di Pistoia è infatti Micino Day: dalle 15 alle 18 è possibile adottare gli animali. “Ci auguriamo che in tanti rispondano al nostro grido d'aiuto e aderiscano al corso – continua l'Enpa di Pistoia –. Ci rendiamo comunque disponibili per chiunque abbia bisogno di aiuto”. Chi fosse interessato al corso può iscriversi mandando un sms al 3392082783 o scrivendo alla mail micinoday@gmail.com. Inoltre le attività possono essere seguite anche sui social @enpapistoia.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia