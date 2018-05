Ex Velodromo, l'opposizione: "Preoccupati per traffico e per centro commerciale"

"Sulla questione Piano di Recupero ex Velodromo Nevilio Casarosa Insieme per il Bene Comune ritiene, come ha sempre sostenuto fuori e dentro il Consiglio Comunale, che nel recente passato sarebbe stato possibile trovare una soluzione alternativa alla cementificazione dell'area, come ad esempio insistere su una possibile permuta con la società proprietaria valutando un'altra area economicamente equiparabile.

Con la votazione dell'accordo procedimentale del 30 Aprile scorso e considerato lo stato attuale del progetto il dado è oramai tratto, e come abbiamo relazionato in Consiglio Comunale, le nostre attuali preoccupazioni riguardano la realizzazione dello spazio commerciale per due sostanziali motivi.

Innanzitutto la sostenibilità viaria di un quartiere a vocazione residenziale come quello compreso tra Via Giorgio Amendola, Via Cesare Battisti, Via Anna Frank; per comprendere meglio questa problematica rimaniamo in attesa di visionare il Piano di Mobilità che la società costruttrice dovrà presentare; temiamo che un afflusso eccessivo di veicoli possa peggiorare inevitabilmente la qualità della vita dei residenti ed aumenti esponenzialmente il pericolo stradale vista anche la vicinanza delle Scuole Medie.

Siamo altresì preoccupati della realizzazione del non meglio precisato (ad ora) centro commerciale/direzionale che temiamo possa avere un impatto economico negativo sul Centro Commerciale Naturale di Fornacette.

Abbiamo ritenuto giusto e doveroso esprimere un voto di astensione in attesa di conoscere elementi precisi su viabilità e destinazione dei nuovi manufatti.

Riteniamo che sarebbe doveroso che l'Amministrazione intraprenda un percorso informativo con i cittadini e l' Associazione dei Commercianti".

Insieme per il Bene Comune

Tutte le notizie di Calcinaia