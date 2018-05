Ferrovieri, l'associazione 'Galileo Nesti' insignisce Pezzati della presidenza onoraria

Con una piccola cerimonia, celebrata nella Sala Giunta del Palazzo Comunale di Signa, l'Associazione Ferrovieri “Galileo Nesti” ha conferito la presidenza onoraria all'ing. Angelo Pezzati. Il presidente dell'associazione Salvatore Leoni nel conferire questa prestigiosa carica ha ricordato come tale decisione sia stata approvata all'unanimità da tutti i soci alla luce sottolineando l'alto valore di questa scelta. Anche l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'assessore Giampiero Fossi, ha espresso le sue felicitazioni all'ing. Pezzati e ha ringraziato l'associazione per l'intensa attività culturale svolta. Di fronte ai numerosi soci il presidente onorario ha ringraziato per la fiducia ed ha espresso la piena volontà di collaborare con il locale museo di oggettistica ferroviaria per renderlo sempre più adeguato ai moderni standard museali.

Fonte: Comune di Signa

