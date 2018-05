Fibra ottica al Terrafino firmata Timenet, cablaggio da 4mila metri

Empoli: nella zona industriale arriva la fibra ottica per le aziende. Timenet ha iniziato i lavori di realizzazione dell’infrastruttura che porterà la connettività ad alte prestazioni.

La zona industriale del Terrafino cambia volto, a cominciare dalla fibra ottica per le imprese.

Ieri, infatti, è partito il cantiere in via Giuseppe Di Vittorio che, attraverso l’utilizzo di

macchinari specializzati, consentirà il cablaggio dell’anello stradale che abbraccia il cuore

dell’area per un tratto complessivo di circa 4.000 metri. I lavori sono a cura di Timenet,

azienda specializzata in servizi di telefonia, Internet e Cloud per le imprese, proprietaria sia

dell’infrastruttura sia della fibra ottica che sarà posata.

Quello che verrà realizzato al termine dei lavori sarà quindi il condotto principale, tecnicamente definito dorsale, a cui poi seguiranno i collegamenti sino all’interno della sede dei clienti interessati che, in termini di connettività, potranno avere tutti i vantaggi che solo un collegamento costituito interamente da fibra ottica può garantire, senza alcuna tratta

costruita in rame o altre tecnologie.

La novità costituisce un’importante opportunità per le aziende nell’ambito di una

trasformazione già avviata dall’Amministrazione comunale di Empoli con le variazioni delle

destinazioni d’uso inserite nel Piano Regolatore Generale secondo le quali è possibile

l’insediamento nell’area del Terrafino non più soltanto delle attività industriali, bensì anche di quelle a carattere direzionale/amministrativo che necessitano di banda ultra larga e servizi internet altamente performanti. Il cablaggio della zona, pertanto, è un passo avanti nell’ottica della trasformazione del sistema produttivo del comprensorio, rafforzando l’attrattiva di un’area che ha una vicinanza strategica a Firenze e ad altre importanti città nel cuore della Toscana.

“Vogliamo essere, attraverso i nostri servizi, protagonisti dello sviluppo e del rilancio di

quest’area in cui anche noi pur operando sull’intero territorio nazionale abbiamo scelto di

stabilirci con due sedi – dichiara Franco Iorio, Presidente di Timenet – Sappiamo bene che

oggi chi non opera con i criteri dell’impresa 4.0 secondo cui è indispensabile la digitalizzazione rischia di essere fuori dal mercato. Pertanto è fondamentale, soprattutto per alcune tipologie di aziende, poter usufruire di una connettività veloce e ad alte prestazioni.

Per quanto ci riguarda, infatti, posiamo fibra ottica totale dalla dorsale fino all’interno della sede del cliente proprio per garantire questo livello di servizio”.

Per la realizzazione dei lavori di scavo e della posa dei cavi è stata contattata un’impresa che

dispone di macchinari specializzati in grado di operare in modo veloce e poco invasivo, tanto

che il cablaggio del primo tratto dell’anello sarà concluso prevedibilmente entro la prima

settimana di giugno. Sempre per quella data saranno completati anche i collegamenti in fibra ottica per le due aziende della zona che già ne hanno fatto richiesta. Un segnale, quest’ultimo, di interesse per i nuovi servizi e molto positivo per il rilancio di un’area che potrebbe aprire prospettive di sviluppo per il sistema produttivo locale.

“E’ sempre un’ottima notizia quando un’azienda dimostra di credere e investire nel proprio

territorio – commenta l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Empoli, Antonio

Ponzo Pellegrini – Questa è la riprova del fatto che quando le scelte urbanistiche pensate in

modo strategico incontrano imprenditori illuminati, si creano sinergie virtuose per tutto il

comprensorio”.

Nel frattempo la stessa Timenet, a seguito della propria crescita e dell’inserimento di nuovo

personale, ha già esaurito gli spazi disponibili nella sede di Via Lucchese inaugurata appena un anno fa e ha deciso di utilizzare nuovamente la sua sede originaria del Terrafino che sorge in via Di Vittorio, destinandola esclusivamente al reparto tecnico e di assistenza alla clientela mantenendo invece nell’altro edificio l’attività direzionale, amministrativa e commerciale.

Tutto questo senza escludere una futura espansione che sarà valutata in base agli obiettivi

aziendali e nell’ottica delle prospettive di sviluppo della zona industriale.

Fonte: Timenet Empoli

