Grazie al Rotary in scena "Siamo storie" al Teatro del Popolo

Mancano poco meno di due settimane al debutto del nuovo musical valdesano SIAMO STORIE in programma mercoledì 23 maggio alle ore 21 presso il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. Il nuovo progetto teatrale della compagnia Tutti e Nessuno riparte dopo l’inaspettato successo del suo ultimo spettacolo Il teatro dei Sogni. Genesi di un musical che ha permesso negli anni di collaudare, ricostruire, un vero e proprio gruppo di artisti impegnati ora in un nuovo spettacolo con gli stessi ingredienti: storia inedita, musica, band live, ballerini, cantanti.

L’idea dello spettacolo, organizzato in partnership dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e dal Rotary Club Altavaldelsa, nasce all’interno di una progettazione strutturata a livello provinciale e regionale per la realizzazione di una campagna sull’affidamento familiare ma offre anche l’occasione per raccogliere fondi.

“Il Rotary Club Altavaldelsa – interviene Fabio Vanni presidente del club - nell’ambito della sua attività istituzionale di sostegno al territorio, ha ritenuto opportuno cogliere l’occasione di SIAMO STORIE per promuovere una raccolta fondi, attraverso la vendita dei biglietti, in favore di URBAN FACTORY, il progetto della FTSA a sostegno del protagonismo giovanile in Valdelsa e della prevenzione dei fenomeni di disagio ed emarginazione”.

“Al centro del musical - spiega il Direttore Generale della FTSA Andrea Dilillo, batterista d’eccezione all’interno del musical – come concepita dall’autore Emiliano D’Ambrosio dopo un lavoro di confronto con operatori sociali di questa ed altre zone, c’è la storia di un adolescente, Matteo, come tanti con l’opportunità di poter cambiare il corso della sua vita. Abbiamo volutamente scelto di portare in scena una storia familiare in grado di evidenziare i confini del lavoro sociale, riaffermando non solo la sua dignità ma anche il coraggio di scelte spesso difficili compiute per il bene dei minori. Il musical però è molto più di questo, è uno spettacolo divertente, coinvolgente, ricco di musica e adatto a tutti e rappresenta anche la prima grande occasione per noi, come FTSA, sia per raccogliere fondi destinati al contrasto del disagio giovanile in questo territorio che per promuovere, in un modo diverso e più accessibile a tutti, lo strumento dell’affidamento familiare”.

Per acquistare i biglietti e per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 917936 o scrivere all’indirizzo annarita.aceto@ftsa.it.

Fonte: Ufficio stampa

