Lo studio di Alain Bonnefoit, viaggio in video nel mondo dell'artista

Un omaggio all’artista, all’uomo, e a quello che Alain Bonnefoit ha dato a Certaldo, ma anche che Certaldo ha ricevuto da lui. Sabato 19 maggio 2018, alle ore 9,30, al Cinema Teatro Multisala Boccaccio, ingresso libero, si svolgerà una conferenza con vari interventi e proiezione di video dal titolo “Lo studio di Alain”. Un omaggio che il Comune di Certaldo fa all’artista giramondo che dagli anni ‘70 ha scelto Certaldo come suo buen retiro, nel quale trascorre quasi la metà della sua vita, alternandosi con Parigi, da dove Alain proviene.

La mattinata inizierà con i saluti del Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini. Seguiranno gli interventi di Enzo Linari, per la Società Storica della Valdelsa e di Michele Spinapolice, fotografo. Poi le testimonianze di alcuni amministratori pubblici che dal 1974 ad oggi hanno avuto modo di conoscere Alain Bonnefoit e di collaborare con lui, creando quel legame che ha fatto sì che si arrivasse, nel 2003, a concedergli la cittadinanza onoraria di Certaldo.

“Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio alla generosa e ricca personalità di Alain Bonnefoit e cogliere ruolo propulsivo dato in molte attività culturali certaldesi dal 1974 a oggi - dicono Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, e Francesca Pinochi, Assessore alla cultura e coordinatrice dell’incontro - Alain è stato anche un protagonista di varie stagioni espositive nel Palazzo Pretorio di Certaldo, l’ultima voluta proprio da questa amministrazione comunale che nel 2016 con “Vive la vie” ha messo in mostra le opere più recenti di questo grande artista internazionale. L’evento al teatro Boccaccio sarà l’occasione per tutti i certaldesi per conoscerlo da vicino”.

Da parte di Fabio Dei, presidente della Società Storica della Valdelsa, si esprime soddisfazione per una iniziativa che coniuga l’attenzione per l’arte contemporanea con quella per il territorio valdelsano, la sua storia e il suo patrimonio culturale. “I due aspetti, cioè il patrimonio e il radicamento storico da un lato, l’impegno intellettuale di avanguardia dall’altro - sottolinea - non sono in contrasto, come talvolta si tende superficialmente a pensare: piuttosto si rafforzano e si completano a vicenda. Così come dobbiamo oggi pensare insieme la dimensione locale e quella globale, che si uniscono in un personaggio come Alain Bonnefoit”

Alla conferenza parteciperanno attivamente anche gli alunni delle classi prime della scuola media Boccaccio dell’Istituto Comprensivo di Certaldo. Alunni che, con i loro insegnanti di musica, hanno preparato un omaggio musicale all’artista francese.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Certaldo e dalla Società storica della Valdelsa, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Certaldo. L’ingresso è libero.



