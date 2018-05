Misericordia Montaione, si inaugura la prima postazione DAE

Domenica 13 maggio si terrà l'annuale assemblea delle Consorelle e dei Confratelli della Misericordia di Montaione, dalle ore 18.00 presso la sede di Via Roma, per la presentazione del Bilancio Sociale ed approvazione del Bilancio d'Esercizio. Sarà inoltre inaugurata la prima postazione del defibrillatore, all'esterno della Farmacia Priamo, in memoria del farmacista Salvatore.

Un bilancio positivo, quello del 2017

- 750 i soci sostenitori, 70 volontari attivi, ed un parco macchine di 2 ambulanze, 2 autovetture ed 1 mezzo attrezzato, di proprietà, oltre a 2 fuoristrada e 2 roulotte della Confederazione Nazionale delle Misericordie, in dotazione al gruppo di Protezione Civile

- La Confraternita dispone di: sede sociale, garage mezzi, fondo dove si trova esposto il carro storico, di proprietà, un fondo commerciale, attualmente locato, in Via Roma, ed un fondo commerciale in Via Chiarenti, oltre ad un appartamento e due garage dell'eredità Gensini

- 1220 servizi (trasporti sanitari con ambulanza, ordinari e d'emergenza, seervizi sociali auto e servizi con mezzo attrezzato)

- tante le attività effettuate nel corso dell'anno con la formazione e la promozione del volontariato in prima linea (open day esercitazione con dimostrazioni di soccorso, corsi per nuovi soccorritori e di primo soccorso per la popolazione, aggiornamento dei soccorritori in servizio ed incontri con i bambini delle scuole.

- Due importanti feste, (la festa della Misericordia a settembre, con l'inaugurazione della nuova ambulanza, acquistata con una parte dell'eredità di Fosca Gensini, e la festa per la vigilia di Natale con Babbo Natale e gli elfi.

- Non sono mancati i momenti di ritrovo per i volontari ed è stato curato molto l'aspetto della comunicazione con articoli sulla stampa locale su iniziative ed attività, social network e la distribuzione del Bilancio Sociale, strumento di informazione sulle attività e sui numeri dell'associazione, alla Popolazione

- nel corso del 2017 hanno prestato servizio presso la Confraternita i giovani del Servizio Civile Nazionale

- importante anche l'attività di Protezione Civile, con il nucleo C.R.O.M. confederale (Centro Radio Operativo Misericordie) che ha prestato servizio nella gestione delle comunicazioni, coordinando i soccorsi, per importanti eventi nazionali

- I ricavi ammontano a circa 110.000 euro e quasi 95.000 di costi con un avanzo di gestione di circa 13.700 euro che saranno reinvestiti in progetti per la comunità

- Nel 2017 abbiamo avuto il rinnovo della cariche sociali, con l'elezione del nuovo Consiglio, confermati Governatore Nicola Luongo e Vice governatore Alessio Gronchi

- Sono stati inoltre acquistati 3 defibrillatori semiautomatici, uno per la seconda ambulanza e due saranno posizionati all'aperto, in luoghi pubblici di Montaione, in collaborazione con il Comune di Montaione.

Tutta la Popolazione è invitata a partecipare all'Assemblea, che si terrà domenica 13 maggio dalle ore 18, in quella occasione sarà inaugurata la prima postazione DAE a Montaione, alla presenza del Sindaco Paolo Pomponi, del Governatore Nicola Luongo e di rappresentanti dell'ASL e della Federazione Regionale delle Misericordie.

Il progetto prevede per il 2018 una seconda postazione in Via G. di Vittorio che sarà installata in occasione dei prossimi lavori per la riqualificazione del viale.

Per il 2019 l'obiettivo sarà quello di posizionare ulteriori DAE in altri posti di Montaione, comprese le frazioni, e di formare la popolazione al corretto utilizzo del defibrillatore e alle manovre rianimatorie, che ognuno ed ognuna di noi può e deve saper fare, per poter salvare la Vita ad una Persona, ricordandoci sempre che, se fossimo noi ad aver bisogno d'aiuto, vorremmo che qualcuno fosse pronto e preparato ad aiutarci e a salvarci la Vita.

Fonte: Misericordia di Montaione

