“Quanto accaduto a Carrara e’ terribile, ancora una volta. Ci troviamo di fronte a perdite di vite umane che sono inaccettabili e che ci impongono di capire, fino in fondo, cosa non funzioni nella catena del sistema della sicurezza sul lavoro. Prima di tutto vogliamo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi del cavatore morto. Ci impegniamo, per quanto riguarda il nostro partito, oltre all'azione su più livelli dei nostri amministratori ed eletti, ad un approfondimento sul tema della sicurezza e degli infortuni sul lavoro nella prossima assemblea regionale”.

Cosi’ la reggenza del Pd della Toscana, dopo la morte di un lavoratore, Luciano Pampana, nelle cave a Carrara.

Fonte: Ufficio stampa

