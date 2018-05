Pacchetto scuola a Fucecchio, ecco come ottenere i contributi

Il Comune di Fucecchio ha approvato il “Pacchetto scuola” 2018/2019, il bando finalizzato a sostenere le spese necessarie per l’acquisto di libri, materiale didattico e per il pagamento di servizi, finanziato dalla Regione Toscana. E’ rivolto a quegli studenti, residenti nel Comune di Fucecchio, di età non superiore a 20 anni iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado. Lo possono richiedere coloro che appartengono a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro.

Tutti i requisiti necessari sono indicati nel bando scaricabile da www.comune.fucecchio.fi.it

La domanda d’ammissione al bando deve essere presentata entro martedì 8 giugno, attraverso una delle seguenti modalità:

- presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (Via Landini Marchiani 38 - secondo piano, lunedì, mercoledì e venerdì 10-13, martedì e giovedì 15-18), in cui viene prestato anche servizio di assistenza alla compilazione;

- raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale, la domanda deve pervenire entro il termine di scadenza del bando: 8 giugno 2018);

- PEC comune.fucecchio@postacert.toscana.it;

- posta elettronica ordinaria serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it (allegando copia della domanda firmata e scannerizzata e documento di identità).

La graduatoria provvisoria sarà approvata e pubblicata entro il 25 giugno 2018.

Per informazioni e assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione, telefono 0571.268400/504, e-mail pubblicaistruzione@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

