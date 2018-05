“Come Partito Democratico abbiamo già avuto modo più volte, come avvenuto anche oggi, di confrontarci con l'assessora regionale alla salute Stefania Saccardi che ben conosce la situazione, considerando il fatto che il problema investe tutto il Paese e non solo la nostra città. L'assessora ci ha confermato di aver già parlato con i vertici dell'Aoup e con l'Asl nord-ovest. Auspichiamo si possano trovare tutte le modalità più opportune di collaborazione per favorire una maggiore integrazione fra le aziende ospedaliere universitarie della Toscana, evitando così situazioni di carenza di personale alla vigilia del periodo estivo. Siamo comunque moderatamente ottimisti che non si registreranno problemi per ciò che riguarda l'area di emergenza-urgenza e tutti gli altri settori, dove il servizio sarà garantito con lo stesso livello d'eccellenza che tutti conosciamo”.

Così Alberto Porcaro e Inaco Davini, rispettivamente responsabile provinciale sanità e presidente circolo sanità del Pd pisano, in risposta a questo.

