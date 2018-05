Pisa Beach Soccer, novità e conferme per la nuova stagione

Non si ferma il Pisa Beach Soccer. Ancora conferme e novità per la socierà presieduta da Donati. Questa volta, i saluti arrivano dalla Germania. Christian Biermann, la rivelazione dello scorso campionato italiano di Serie A, dopo una brillante stagione in casacca nerazzurra ha deciso di sposare nuovamente il progetto firmato da Marrucci e co.

A seguire le orme del proprio compagno, ci prova anche Sacha Weirauch, che insieme a Biermann raggiungerà Pisa nelle prossime settimane per andare a completare la rosa nerazzurra.

"Biermann non ha bisogno di presentazioni" spiega Donati "La scorsa stagione è stata la vera rivelazione "italiana", durante le finali di San Bendetto ha dato spettacolo. Durante l'inverno è stato corteggiato da molte squadre italiane. Siamo felici che alla lunga, abbia deciso di rinnovare il rapporto di collaborazione con noi."

"Weirauch, è un giovane ragazzo dalle belle speranze. Il nostro direttore tecnico Marrucci, già Tecnico della Nazionale Tedesca, ha creduto molto nelle sue qualità. Siamo ben contenti che possa migliorarsi a Pisa con il nostro gruppo".

Fonte: Ufficio stampa Pisa Bs

