Sì alla nuova pista dell'aeroporto di Peretola, sì alla politica che discute ma alla fine prende delle decisioni”. L'onorevole Gabriele Toccafondi ha aperto così il primo appuntamento di confronto, questa mattina, alle Librerie Universitarie di Firenze al Polo di Novoli, della sua associazione 'PERCORSO – Laboratorio di idee, politica e cultura'.

Il tema scelto, quello dell'ampliamento del scalo fiorentino, diventa l'occasione per mandare un messaggio forte: “La parola politica non è una parolaccia, dobbiamo riscoprire il vero senso del fare politica, della discussione, che deve far seguito però all'azione. Per questo abbiamo scelto l'emblema dell'indecisione come debutto: l'aeroporto Vespucci, del quale si discute da 40 anni” ha detto l'on. Gabriele Toccafondi. E l'iniziativa di PERCORSO è anche l'occasione, in vista delle prossime elezioni amministrative a Firenze, per lanciare un appello al Pd: “Noi siamo per un governo dell'azione, quello di Letta, Renzi e Gentiloni lo è stato – ha affermato l'on. Gabriele Toccafondi – ma ora l'importante è andare avanti. Il Pd deve decidere se tornare al vecchio Pds e alle telefonate che bloccarono lo sviluppo di Firenze oppure proseguire verso l'azione di governo vero. Noi diciamo no alla restaurazione e sì alle riforme”.

Durante il convegno hanno parlato dei vantaggi della nuova pista dell'aeroporto: Riccardo Cerza, Segretario Generale Cisl Toscana; Lapo Baroncelli, vicepresidente Confindustria Firenze; Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Firenze; Aldo Cursano, presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia provincia di Firenze; ha moderato il giornalista Andrea Vignolini.

“Questo è il momento decisivo, oggi o mai più, se vogliamo che il nostro territorio rappresenti il fulcro della Toscana. Firenze ha bisogno di questa infrastruttura – ha affermato Claudio Bianchi, presidente di Confesercenti Firenze – e per questo stiamo coinvolgendo tutti i locali del centro storico, le botteghe di quartiere per far capire i suoi vantaggi”. Gli fa eco Aldo Cursano, presidente di Confcommercio- Imprese per l'Italia provincia di Firenze: “Oggi la città viene usata e abusata, per scegliere un turismo diverso, un turismo di qualità, dobbiamo creare le condizioni: la nuova pista va in questa direzione”. “Dobbiamo pensare che non c'è sviluppo se non creiamo quel tessuto infrastrutturale necessario a Firenze per essere una città contemporanea”, ha aggiunto Lapo Baroncelli, vicepresidente Confindustria Firenze. “La Toscana deve ripartire da questo per rendere più forte una ripresa che ancora oggi è debole”, ha detto Riccardo Cerza, Segretario Generale Cisl Toscana. Il prossimo appuntamento dell'associazione PERCORSO affronterà il tema dell'educazione, non soltanto una riflessione sulla scuola ma sopratutto una discussione sull'emergenza educativa.

Fonte: Ufficio stampa

