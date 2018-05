Posturologia applicata alla danza, arriva uno stage ad hoc

Dal 24 al 26 maggio a Firenze, organizzato dalla Dance Perfomance, si terrà lo stage, in esclusiva regionale, di Posturologia applicata alla danza e Espressione corporea, tenuto da Giuseppe Mintrone, coreografo e Giuseppe Tagliente, fisioterapista e posturologo Finalità dello stage è quella di impostare una giusta postura correggendo eventuali atteggiamenti posturali alterati o scorretti, migliorare tono e trofismo muscolare, equilibrio, coscienza e conoscenza del proprio corpo, sviluppare una maggiore armonia e coordinazione corporea e quindi, in generale, un miglioramento delle prestazioni del danzatore, riabilitare la traumatologia dei danzatori, sperimentare percorsi di sperimentazione gestuale e spunti per gestire in modo intelligente il movimento sia essa rivolto alla creatività o al miglioramento del funzionale. Di fatto saranno affrontate, oltre la danza, tutte le discipline che usano il corpo e il movimento come strumento per conoscersi, sentirsi e manifestarsi, consentendo lo sviluppo di capacità fisiche, emotive, creative, sociali, e contribuendo allo sviluppo integrale della persona.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze